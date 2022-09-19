МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложила план поддержания свободы перемещения товаров, услуг и людей внутри единого рынка Евросоюза в условиях кризиса, следует из релиза органа. ЕК предложила приостановить выделение Венгрии средств из бюджета Евросоюза

"Сегодня Комиссия представляет новый чрезвычайный инструмент для единого рынка. Эта система антикризисного управления направлена ​​на сохранение свободного перемещения товаров, услуг и людей, а также наличия основных товаров и услуг в случае будущих чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении.

ЕК подчеркнула, что пандемия коронавируса выявила "структурные недостатки", которые мешают Европейскому союзу эффективно и скоординированно реагировать на чрезвычайные ситуации. Односторонние меры в странах союза тогда приводили к фрагментации единого рынка, лишь усугубляя кризис.

В этой связи предлагается создать "архитектуру антикризисного управления" для единого европейского рынка. Речь о новом механизме мониторинга ситуации, выявления различных уровней риска и координации ответных действий. Эта архитектура может включать в себя несколько режимов, в том числе, финальный — чрезвычайная ситуация.

Этот последний режим может быть активирован Советом стран ЕС в случае кризиса, который имеет "широкое влияние" на единый рынок союза, отмечается в релизе. При активации чрезвычайного режима свободное передвижение на едином рынке ЕС будет поддерживаться за счет "черного списка" запрещенных ограничений. ЕК также сможет рекомендовать государствам союза обеспечить наличие определённых товаров за счёт содействий расширению или перепрофилированию производственных мощностей или посредством ускорения выдачи необходимых разрешений.

Еврокомиссия также предлагает закрепить за собой право в определённых ситуация требовать от компаний в ЕС принимать в приоритетном порядке заказы на товары, связанные с кризисом. Фирмы же должны будут либо подчиниться, либо представить серьезные причины, оправдывающие отказ.

Предложения Еврокомиссии должны обсудить и согласовать Европарламент и Совет стран ЕС, которые могут вносить в них поправки или даже отклонить.