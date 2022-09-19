МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает восстановления инвестиционного и промежуточного импорта в Россию в следующем году, потребительский уже начал восстанавливаться, сообщил глава министерства Максим Решетников. В Минэкономразвития рассказали, что именно повлияло на дефляцию в стране

Промежуточным называется импорт сырья и комплектующих для дальнейшего производства продукции внутри страны, а инвестиционным — машин и оборудования.

"В третьем квартале импорт начал восстанавливаться, конечно пока восстанавливается импорт, в первую очередь, потребительский. Восстановление промежуточного и инвестиционного импорта мы ожидаем в следующем году. Промежуточный восстанавливается чуть быстрее, с инвестиционным достаточно много ограничений существует и это займет время", — рассказал Решетников, выступая в понедельник на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Он напомнил, что в рамках противодействия санкциям правительство РФ запустило ряд механизмов, которые упрощают ввоз товаров в страну. В частности временно (до конца сентября) более 1,3 тысячи товаров были освобождены от ввозных таможенных пошлин. Была запущена программа кредитования приоритетного импорта, а также система упрощенного декларирования товаров.

"Хорошо сработал параллельный импорт, уже ввезено более 1,3 миллиона тонн товаров более чем на 9 миллиардов (долларов — ред.)", — сказал Решетников.