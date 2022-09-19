МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник рассмотрит закон о переносе до 1 октября предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Путин заявил, что бюджет России будет сверстан с профицитом

По действующему законодательству проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был быть внесен на рассмотрение Думы не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября. Госдума приняла соответствующий закон сразу в первом чтении и в целом еще 15 июля.

Изменение сроков было предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывали авторы в пояснительной записке.

Работа над главным финансовым документом на ближайшую трехлетку в правительстве еще не завершена. Президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и ЦБ. Он заявил, что правительство РФ выполнило большую работу, и сегодня с утра они провели с ним дополнительные консультации.

По словам Путина, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.