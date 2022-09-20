МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета России по итогам текущего года составит около 2 триллионов рублей на фоне роста государственных расходов, рассказала гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова в интервью РИА Новости в преддверии международного банковского форума "Банки России – XXI век". Минфин готовит новый бюджет, который убережет экономику от разрыва

"В районе двух триллионов рублей – на росте расходов, частично компенсированном ростом доходов от экспорта и хорошей собираемостью налогов", — поделилась ожиданиям по дефициту бюджета в 2022 году аналитик.

Глава Минфина Антон Силуанов в июне заявлял, что дефицит федерального бюджета России в 2022 году может составить до 2% ВВП. При этом позже источник, знакомый с подготовленным Минфином России проектом документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", сообщил РИА Новости, что дефицит бюджета страны в текущем году может составить 1,2% ВВП.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.