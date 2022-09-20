Путин рассказал о неиспользованных возможностях взаимодействия с Кувейтом
Путин заявил, что Россия видит неиспользованные возможности во взаимодействии с Кувейтом
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Кувейтом, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причём не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что Россия выступила за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.