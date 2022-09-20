МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Кувейтом, заявил российский лидер Владимир Путин. Владимир Путин примет верительные грамоты у 24 новых послов в России

"Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причём не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия выступила за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.