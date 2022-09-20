ЖЕНЕВА, 20 сен — ПРАЙМ. В случае введения квот на использование энергии в Швейцарии этой зимой экономика страны, вероятно, войдет в рецессию, сказал РИА Новости главный экономист Института конъюнктурных исследований BAK Economics Мартин Эйхлер. Центробанк Швеции резко повысил учетную ставку до 1,75%

"Понятно, что упорядоченные квоты существенно лучше контролируются, чем периодические отключения (электроэнергии — ред.). Но даже при квотах, превышающих возможности экономии, которые уже обсуждаются, рецессии вряд ли можно было бы избежать", — считает он.

По его мнению, крайне маловероятно, что отключения будут неизбежными в течение длительного периода времени, но если это произойдет, экономический ущерб будет очень большим, больше, чем от коронавируса.

"Германия – наш самый важный партнер, и мы также тесно связаны в энергетическом секторе. Более масштабный и продолжительный сбой в энергоснабжении имел бы значительные последствия для Швейцарии. Это также связано с экономической взаимозависимостью, но еще большие опасности, вероятно, исходят от взаимосвязей в энергетической системе", — объяснил Эйхлер.

Эксперт считает, что с экономической точки зрения Швейцария переживает зиму лучше, чем ее соседи, а в Еврозоне, и особенно в Германии, рецессии в течение двух или более кварталов замедления темпов экономического развития будет неизбежна.

"С одной стороны, это объясняется тем, что швейцарская экономика в среднем менее энергоемкая, с другой – благодаря структуре энергоснабжения: помогает низкая зависимость от газа, так же как структуры производства электроэнергии обеспечивают по крайней мере некоторую защиту от резкого роста цен", — добавил экономист.

Ранее власти Швейцарии заявили, что при нехватке газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено. Сауны и бассейны должны быть отключены.

Пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли уточнил, что швейцарцам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы, грозит штраф и даже тюремное заключение сроком до трех лет.

Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава комиссии страны по энергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.