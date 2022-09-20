МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Товарооборот граничащей с Россией северо-восточной китайской Хэйлунцзян с российскими регионами за первые восемь месяцев 2022 года увеличился на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 117,2 миллиарда юаней (16,7 миллиарда долларов), следует из данных таможенного управления города Харбин. Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию

За отчетный период провинция Хэйлунцзян ввезла в Россию товаров на 9,49 миллиарда юаней (1,35 миллиарда долларов), рост в годовом выражении составил 41,2%.

При этом Россия в январе-августе ввезла в Хэйлунцзян товаров на 107,69 миллиарда юаней (15,35 миллиарда долларов), что на 41,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Согласно последним данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов.