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Объем торговли между Ираном и Китаем вырос с начала 2022 года
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Объем торговли между Тегераном и Пекином с начала 2022 года увеличился на 19%, превысив 11 миллиардов долларов, передает агентство IRNA. "Объем торговли КНР с Ираном за восемь... ПРАЙМ, 20.09.2022
экономика, новости, китай, иран, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Объем торговли между Тегераном и Пекином с начала 2022 года увеличился на 19%, превысив 11 миллиардов долларов, передает агентство IRNA.
"Объем торговли КНР с Ираном за восемь месяцев текущего года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11 миллиардов 160 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за аналогичный период в 2021 году объем торговли между двумя странами составил 9 миллиардов 344 миллиона долларов.