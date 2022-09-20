МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Объем торговли между Тегераном и Пекином с начала 2022 года увеличился на 19%, превысив 11 миллиардов долларов, передает агентство IRNA. Товарооборот китайской провинции с Россией вырос за январь-август

"Объем торговли КНР с Ираном за восемь месяцев текущего года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11 миллиардов 160 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за аналогичный период в 2021 году объем торговли между двумя странами составил 9 миллиардов 344 миллиона долларов.