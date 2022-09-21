МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия в условиях санкционных ограничений находит опору в своих внутренних ресурсах и опыте отечественных специалистов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин рассказал о выделении дополнительных средств на льготную ипотеку

"Сегодня в условиях навязанных ограничений мы опираемся, прежде всего, на внутренние ресурсы. Квалификацию и опыт российских специалистов", — сообщил он, обращаясь по видеосвязи к участникам форума Казань Digital Week — 2022.

По словам Мишустина, только эти факторы помогут быстро восполнить возникшие пробелы.

Глава правительства также рассказал, что власти предусмотрели комплексную поддержку российских IT-специалистов в соответствии с указом президента. Речь идет в том числе о льготной ипотеке и кредитах, отсрочке от армии.

"Задача — дать им возможность максимально сконцентрироваться на решаемых задачах", — уточнил премьер.

Мишустин выразил уверенность в том, что участники форму смогут выработать предложения, которые поспособствуют динамичному развитию российской IT-отрасли.