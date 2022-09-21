МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ В 2023 ГОДУ НА 1%, В 2024 И 2025 ГОДАХ РОСТ НА 3,9% И 3,7% СООТВЕТСТВЕННО — ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838197993.html
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ В 2023 ГОДУ НА 1%, В 2024 И 2025 ГОДАХ РОСТ НА 3,9% И 3,7% СООТВЕТСТВЕННО — ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838197993.html
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