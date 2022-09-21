2022-09-21T11:28:50+03:00

2022-09-21T11:28:50+03:00

2022-09-21T11:28:50+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838197993.html

Минэкономразвития спрогнозировал снижение инвестиций в Россию в 2023 году

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ В 2023 ГОДУ НА 1%, В 2024 И 2025 ГОДАХ РОСТ НА 3,9% И 3,7% СООТВЕТСТВЕННО — ПРЕЗЕНТАЦИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 21.09.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60