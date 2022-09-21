МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Точных планов относительно даты послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию пока нет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин вылетел в Великий Новгород с рабочей поездкой

"Пока точных планов нет, будем вас информировать", — сообщил он.

Представитель Кремля также рассказал, что Путин находится "в ежечасном контакте" с членами правительства и руководителями регионов, поэтому необходимости в каких-либо общих совещания нет.

В прошлый раз президент обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года.