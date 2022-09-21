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В Кремле не назвали точных дат послания Путина парламенту
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Точных планов относительно даты послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию пока нет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока... ПРАЙМ, 21.09.2022
экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин, послание федеральному собранию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Точных планов относительно даты послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию пока нет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока точных планов нет, будем вас информировать", — сообщил он.
Представитель Кремля также рассказал, что Путин находится "в ежечасном контакте" с членами правительства и руководителями регионов, поэтому необходимости в каких-либо общих совещания нет.
В прошлый раз президент обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года.