КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил сделать кредитные каникулы постоянной нормой, а в закон о кредитных каникулах внести положения о каникулах для мобилизованных граждан или рассмотреть это в рамках отдельного закона. ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы мобилизованным россиянам

Банк России ранее в среду сообщил, что рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам и не взыскивать с них просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание — аналогичные рекомендации даются в отношении родственников у них на иждивении.

"У нас подготовлен законопроект, в ближайшее время внесем его, касается постоянного действия ипотечных каникул, то есть если человек попал в какую-то сложную жизненную ситуацию, то, соответственно, он сможет определенный промежуток времени не выплачивать. Но потом его обязательства будут возвращаться", — сказал Аксаков журналистам на конференции в рамках XIX Международного банковского форума.

"В ходе доработки этого законопроекта мы будем учитывать и специальную военную операцию – механизмы защиты этих ребят, которые попали в эту ситуацию, если они взяли ипотечный кредит, то соответственно, каким-то образом законом они должны быть защищены", — добавил он.

"Это может быть и отдельным законом, специально, чтобы подчеркнуть, что это касается этих ребят. А может быть в том законе, который мы подготовили по каникулам по потребительским кредитам. Это касается не только ипотеки, но и всех потребкредитов", — подчеркнул депутат.

В принципе, такие ситуации бывали, но они не решаются в рамках закона, поэтому сейчас надо принять закон, и те, кто взял ипотечный кредит и оказался в зоне военной операции, должен быть спокоен и уверен, что это не ляжет тяжелым бременем на его семью и на него самого, добавил он.

"Я думаю, мы будем работать плотно, в эти дни прям", — прокомментировал Аксаков сроки рассмотрения законопроекта.

"Для тех, кто участвует в спецоперации, могут быть варианты (по срокам каникул – ред.) — на срок вовлечения в решения этих задач, может быть с определенным удлиненным сроком, чтобы человек мог выйти на нормальную трудовую жизнь и выполнять свои обязательства", — сказал Аксаков.

Он полагает, что кредитные каникулы как по ипотеке, так и по другим видам потребкредитов могут быть введены для мобилизованных не только на время участия в спецоперации, но и на более длительный срок.