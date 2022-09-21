МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за август 2022 года выросла на 112,9 миллиона рублей, или на 15,4%, и на 1 сентября составила 845 миллионов рублей, сообщил Росстат. Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 октября

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 362 миллиона рублей (42,9%), в 2021 году – 129,6 миллиона рублей (15,3%), в 2020 году и ранее – 353,4 миллиона рублей (41,8%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 сентября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 44%; строительство – 8,2%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 9%; добыча полезных ископаемых – 7,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 6,3%; транспорт – 5%.