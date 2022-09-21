МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился к президенту России с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящим референдуме. Путин заявил, что для России ослабить свой суверенитет смертельно опасно

"Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, жители освобожденной территории Запорожской области в полной мере ощутили на себе киевский режим.

"Это и обстрелы гражданского населения, террористические акты в отношении представителей власти, отключение нас от газоснабжения, постоянные провокации на территории Запорожской АЭС, которые ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы. Все это ясно свидетельствует о том, что киевский режим сделал свой кровавый выбор, а жители Запорожья стали для него чужими. Очевидно, что каждый народ имеет право на выбор, это признано уставом ООН и международным правом. Безусловно, это право имеют и жители Запорожской области — право на мирное небо над головой, право на созидание, право быть вместе с Россией", — подчеркнул глава администрации региона.