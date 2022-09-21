Лавров заявил, что не сомневается в способности России выдержать санкции
Лавров заявил, что не сомневается в способности России выдержать санкционное давление
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление.
"Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление", — сказал он в интервью журналу Newsweek.
Министр при этом подчеркнул, что Москва продолжит адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, активизировать импортозамещение.
"Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты", — добавил он.