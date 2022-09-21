МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление. Путин заявил, что для России ослабить свой суверенитет смертельно опасно

"Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление", — сказал он в интервью журналу Newsweek.

Министр при этом подчеркнул, что Москва продолжит адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, активизировать импортозамещение.

"Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты", — добавил он.