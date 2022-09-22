БРЮССЕЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Евросоюз расширит санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Орбан: без санкций экономика Европы восстановилась бы и избежала рецессии

"ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций… Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят… в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России", — отметил источник.

По его словам, новый пакет санкций включит ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть. Однако ряд стран, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва может сократить поставки нефти в ответ на эту меру.

"Комиссия на данном этапе ищет формат осуществления этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето… Хотя комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление… санкций", — добавил источник.

По его словам, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, а, возможно, 28 сентября.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.