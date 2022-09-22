МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные методы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли. Поэтому считаем целесообразным максимально использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

В министерстве также напомнили, что ограничение торговыми сетями наценок на ряд товаров носило добровольный характер и было направлено на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары.

Так, например, в марте Федеральная антимонопольная служба сообщила, что "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Наценки были ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на ряд товаров до уровня 5%.