ООН, 22 сен – ПРАЙМ. ЕС введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, руководства страны и людей, которые вовлечены в организацию референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. ЕС может отменить право вето при решениях по России

"Россия, ее политическое руководство и все вовлеченные в организацию референдумов, а также в другие нарушения международного права и международного гуманитарного права на Украине будут привлечены к ответу, и дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами", — отметил он.

По его словам, пока руководители внешнеполитических ведомств не решили, кто конкретно будет подвергнут санкциям, и не составили перечень.

"Мы продолжим оказывать и увеличим военную поддержку Украине и изучим и примем новые ограничительные меры – персональные и секторальные", — подчеркнул он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется осуществить "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые ответственны за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

После начала специальной военной операции Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатах. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.