МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк Англии в четверг, вероятно, вновь повысит процентные ставки как минимум на 50 базисных пунктов, пытаясь обуздать приблизившуюся к 40-летним максимумам инфляцию на фоне ослабления национальной валюты и роста государственных расходов. Опрошенные Reuters экономисты полагают, что Банк Англии поднимет ставки до 2,25% с 1,75%, тогда как финансовые рынки прогнозируют повышение ставок до 2,5%. 

Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании

Великобритания озвучит сумму затрат на "потолок" цен на электроэнергию

Ожидается, что Банк Англии также подтвердит намерение вскоре продать часть пакета гособлигаций стоимостью 838 млрд фунтов (944 млрд долларов США), приобретенного в рамках политики количественного смягчения, проводившейся банком более десяти лет.

В августе британский центробанк поднял процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым значительным повышением ставок с 1995 года. Если в четверг ставки будут повышены на 75 базисных пунктов, это станет самым большим повышением с 1989 года, если не считать повышение ставок в попытке поддержать британский фунт в 1992 году.

Федеральная резервная система США в среду подняла свои ставки на 75 базисных пунктов и просигнализировала о намерении продолжить масштабные повышения ставок.

После заявления ФРС пара фунт/доллар упала до минимума с 1985 года. Против корзины других основных валют фунт тоже ослаб, опустившись до минимума с 2020 года, что приведет к подорожанию британского импорта.

Центральные банки по всему миру последнее время повышают процентные ставки, чтобы замедлить инфляцию, вызванную резким ростом цен на энергоносители после начала российской спецоперации на Украине, напряженностью в поставках и дефицитом рабочей силы после пандемии COVID-19.

В Великобритании годовой темп инфляции в августе снизился до 9,9% с 10,1% в июле. Это первое снижение почти за год. При этом инфляция по-прежнему значительно превышает определенный Банком Англии целевой уровень 2%. Инфляция в Великобритании также самая высокая среди стран Большой семерки.

Краткосрочные перспективы инфляции немного улучшились с августовского заседания Банка Англии.

Введение новым премьер-министром Лиз Трасс ограничения тарифов на электроэнергию для домохозяйств и компаний означает, что в октябре инфляция вряд ли ускорится до 13,3%, как прогнозировали в центробанке, или превысит 15% в начале 2023 года, как ожидали экономисты.

Между тем это ограничение в сочетании с предложенным снижением целого ряда налогов обойдется бюджету в более 150 млрд фунтов, которые не были учтены в августовских прогнозах Банка Англии.

Это может вынудить британский центробанк в течение года повысить ставки больше, чем предполагалось раньше, несмотря на то, что это негативно отразится на уровне жизни.

"Хотя риск начала рецессии грядущей зимой и уменьшился, крупномасштабное налогово-бюджетное стимулирование повышает вероятность того, что высокая инфляция будет сохраняться дольше, что может потребовать от Банка Англии более значительного ужесточения денежно-кредитной политики", — отмечает экономист Investec Сандра Хорсфилд.

В конце дня в среду котировки рынка фьючерсов на процентные ставки прогнозировали, что в декабре ставка Банка Англии достигнет 3,75%, а в марте 2023 года достигнет пика 4,75%.

Августовский прогноз Банка Англии предполагал, что рецессия в экономике Великобритании может начаться в последнем квартале 2022 года, и что весь 2023 год британский ВВП будет сокращаться.

Теперь столь продолжительная рецессия представляется маловероятной, считают экономисты. При этом они допускают, что (учитывая сокращение ВВП во 2-м квартале, слабые розничные продажи и индексы настроений) британская экономика уже пребывает в состоянии технической рецессии.

Нерабочий день в связи с похоронами Королевы Елизаветы после недельного траура, из-за которого в стране был отменен ряд мероприятий, также негативно повлияет на британский ВВП в 3-м квартале. Банк Англии тоже отложил на неделю свое заседание, которое должно было состояться 15 сентября.