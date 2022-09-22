МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк Англии в четверг, вероятно, вновь повысит процентные ставки как минимум на 50 базисных пунктов, пытаясь обуздать приблизившуюся к 40-летним максимумам инфляцию на фоне ослабления национальной валюты и роста государственных расходов. Опрошенные Reuters экономисты полагают, что Банк Англии поднимет ставки до 2,25% с 1,75%, тогда как финансовые рынки прогнозируют повышение ставок до 2,5%. Великобритания озвучит сумму затрат на "потолок" цен на электроэнергию

Ожидается, что Банк Англии также подтвердит намерение вскоре продать часть пакета гособлигаций стоимостью 838 млрд фунтов (944 млрд долларов США), приобретенного в рамках политики количественного смягчения, проводившейся банком более десяти лет.

В августе британский центробанк поднял процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым значительным повышением ставок с 1995 года. Если в четверг ставки будут повышены на 75 базисных пунктов, это станет самым большим повышением с 1989 года, если не считать повышение ставок в попытке поддержать британский фунт в 1992 году.

Федеральная резервная система США в среду подняла свои ставки на 75 базисных пунктов и просигнализировала о намерении продолжить масштабные повышения ставок.

После заявления ФРС пара фунт/доллар упала до минимума с 1985 года. Против корзины других основных валют фунт тоже ослаб, опустившись до минимума с 2020 года, что приведет к подорожанию британского импорта.

Центральные банки по всему миру последнее время повышают процентные ставки, чтобы замедлить инфляцию, вызванную резким ростом цен на энергоносители после начала российской спецоперации на Украине, напряженностью в поставках и дефицитом рабочей силы после пандемии COVID-19.

В Великобритании годовой темп инфляции в августе снизился до 9,9% с 10,1% в июле. Это первое снижение почти за год. При этом инфляция по-прежнему значительно превышает определенный Банком Англии целевой уровень 2%. Инфляция в Великобритании также самая высокая среди стран Большой семерки.

Краткосрочные перспективы инфляции немного улучшились с августовского заседания Банка Англии.

Введение новым премьер-министром Лиз Трасс ограничения тарифов на электроэнергию для домохозяйств и компаний означает, что в октябре инфляция вряд ли ускорится до 13,3%, как прогнозировали в центробанке, или превысит 15% в начале 2023 года, как ожидали экономисты.

Между тем это ограничение в сочетании с предложенным снижением целого ряда налогов обойдется бюджету в более 150 млрд фунтов, которые не были учтены в августовских прогнозах Банка Англии.

Это может вынудить британский центробанк в течение года повысить ставки больше, чем предполагалось раньше, несмотря на то, что это негативно отразится на уровне жизни.

"Хотя риск начала рецессии грядущей зимой и уменьшился, крупномасштабное налогово-бюджетное стимулирование повышает вероятность того, что высокая инфляция будет сохраняться дольше, что может потребовать от Банка Англии более значительного ужесточения денежно-кредитной политики", — отмечает экономист Investec Сандра Хорсфилд.

В конце дня в среду котировки рынка фьючерсов на процентные ставки прогнозировали, что в декабре ставка Банка Англии достигнет 3,75%, а в марте 2023 года достигнет пика 4,75%.

Августовский прогноз Банка Англии предполагал, что рецессия в экономике Великобритании может начаться в последнем квартале 2022 года, и что весь 2023 год британский ВВП будет сокращаться.

Теперь столь продолжительная рецессия представляется маловероятной, считают экономисты. При этом они допускают, что (учитывая сокращение ВВП во 2-м квартале, слабые розничные продажи и индексы настроений) британская экономика уже пребывает в состоянии технической рецессии.

Нерабочий день в связи с похоронами Королевы Елизаветы после недельного траура, из-за которого в стране был отменен ряд мероприятий, также негативно повлияет на британский ВВП в 3-м квартале. Банк Англии тоже отложил на неделю свое заседание, которое должно было состояться 15 сентября.