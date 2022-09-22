МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, сообщается в Telegram-канале кабмина. Сотрудники предприятий с бронью от призыва получат отсрочку

"Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации будут приостановлены, но не расторгнуты, их рабочие места сохранят.

"Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", — добавляется в сообщении.

Позже об этом заявил и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях", — сказал он.

Министр также отметил, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя, работодатель должен сохранить за ним место, а трудовой договор на время службы приостанавливается.

На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников, пояснил Котяков.