S&P Global: предварительный составной индекс менеджеров по снабжению Франции достиг 51,2 в сентябре
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Экономика Франции в сентябре демонстрировала более позитивную динамику, чем ожидалось, так как активность в сфере услуг немного ускорилась, несмотря на сохраняющиеся проблемы. На это указывают данные S&P Global, опубликованные в пятницу.
Согласно предварительным оценкам, составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI), который охватывает сферу слуг и производственный секторе, в сентябре составил 51,2 против 50,4 в августе. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 53 против 51,2.
Оба значения превышают прогнозы аналитиков, которые ожидали, что составной индекс в сентябре составит 49,8, а индекс для сферы услуг — 50,5. Значения индекса выше нуля указывают на рост активности.
Драйвером позитивного тренда в сфере услуг стали новые заказы, тогда как в производственной сфере активность упала.