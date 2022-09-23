МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Экономика Франции в сентябре демонстрировала более позитивную динамику, чем ожидалось, так как активность в сфере услуг немного ускорилась, несмотря на сохраняющиеся проблемы. На это указывают данные S&P Global, опубликованные в пятницу. Европейские биржи падают на индексе PMI и внешних факторах

Согласно предварительным оценкам, составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI), который охватывает сферу слуг и производственный секторе, в сентябре составил 51,2 против 50,4 в августе. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 53 против 51,2.

Оба значения превышают прогнозы аналитиков, которые ожидали, что составной индекс в сентябре составит 49,8, а индекс для сферы услуг — 50,5. Значения индекса выше нуля указывают на рост активности.

Драйвером позитивного тренда в сфере услуг стали новые заказы, тогда как в производственной сфере активность упала.

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