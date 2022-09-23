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Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшее время
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в скором времени. "Будем встречаться с президентом России в... ПРАЙМ, 23.09.2022
экономика, новости, александр лукашенко, владимир путин, переговоры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в скором времени.
"Будем встречаться с президентом России в ближайшее время", — приводит слова белорусского лидера агентство Белта.
Лукашенко также выразил надежду урегулировать в ходе встречи вопрос об осуществлении каботажных перевозок (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
"Это один из важнейших вопросов", подчеркнул президент Белоруссии.