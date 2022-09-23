МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в скором времени. Лукашенко раскрыл планы США на Украине

"Будем встречаться с президентом России в ближайшее время", — приводит слова белорусского лидера агентство Белта.

Лукашенко также выразил надежду урегулировать в ходе встречи вопрос об осуществлении каботажных перевозок (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.

"Это один из важнейших вопросов", подчеркнул президент Белоруссии.