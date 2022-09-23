Президент Мексики сообщил, что производители заморозят цены на базовые продукты в стране
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие мексиканские производители и дистрибуторы продуктов питания не будут повышать цены на товары из базовой корзины для удержания инфляции, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Я очень благодарен производителям, торговцам, они работают вместе, главное, что было (достигнуто на встрече с бизнесом — ред.) — единодушно согласились не повышать цены на основные продукты, продукты питания, мы достигли такой договоренности", — сказал мексиканский лидер в ходе пресс-конференции.
В мае власти Мексики совместно с предпринимателями составили полугодовой план, направленный на стабилизацию цен за счет базовой корзины из 24 продуктов питания, а также значимых товаров и услуг. Позднее правительство страны обнулило пошлины на импорт стратегических и базовых товаров и упростили таможенное оформление, а также задействовали программу поддержки сельхозпроизводителей.
Новые комплексные меры по борьбе с инфляцией в Мексике будут представлены 3 октября.
Мексика закрыла 2021 год с самой высокой общей инфляцией за 20 лет — 7,36%, в годовом выражении по итогам первой половины сентября 2022 года она составила 8,76%, согласно данным Национального института статистики и географии.
Ключевая ставка Банка Мексики повышалась в текущем году пять раз и находится на рекордной отметке 8,5%. Ожидается, что по итогам года она будет находиться в диапазоне 9-10%.
https://1prime.ru/state_regulation/20220923/838233304.html