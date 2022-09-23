МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие мексиканские производители и дистрибуторы продуктов питания не будут повышать цены на товары из базовой корзины для удержания инфляции, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Эксперт спрогнозировала замедление роста цен на тепличные томаты и огурцы

"Я очень благодарен производителям, торговцам, они работают вместе, главное, что было (достигнуто на встрече с бизнесом — ред.) — единодушно согласились не повышать цены на основные продукты, продукты питания, мы достигли такой договоренности", — сказал мексиканский лидер в ходе пресс-конференции.

В мае власти Мексики совместно с предпринимателями составили полугодовой план, направленный на стабилизацию цен за счет базовой корзины из 24 продуктов питания, а также значимых товаров и услуг. Позднее правительство страны обнулило пошлины на импорт стратегических и базовых товаров и упростили таможенное оформление, а также задействовали программу поддержки сельхозпроизводителей.

Новые комплексные меры по борьбе с инфляцией в Мексике будут представлены 3 октября.

Мексика закрыла 2021 год с самой высокой общей инфляцией за 20 лет — 7,36%, в годовом выражении по итогам первой половины сентября 2022 года она составила 8,76%, согласно данным Национального института статистики и географии.

Ключевая ставка Банка Мексики повышалась в текущем году пять раз и находится на рекордной отметке 8,5%. Ожидается, что по итогам года она будет находиться в диапазоне 9-10%.