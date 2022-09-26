МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник в Сочи проводит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин и Лукашенко начали переговоры

"Мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить, и мы с вами договорилась увидеться отдельно здесь, в Сочи", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что страны коллективного Запада не пропускают белорусские удобрения на мировые рынки. При этом, многие государства, особенно развивающиеся, остро нуждаются в продукции из Белоруссии.

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