МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) ожидает существенного замедления в ближайшие кварталы экономической активности в еврозоне, куда входят 19 из 27 стран ЕС, заявила глава регулятора Кристин Лагард. Представитель ЕЦБ отдал предпочтение постепенной нормализации политики

"Мы ожидаем существенного замедления активности в ближайшие кварталы", — сказала она в профильном комитете.

Среди основных причин такой ситуации в еврозоне — высокая инфляция, ухудшение ситуации со спросом на услуги и глобальным спросом, высокая неопределенность, уточнила Лагард.