ЕЦБ ожидает замедления экономической активности в еврозоне
Глава ЕЦБ Лагард: в еврозоне ждут замедления экономической активности в ближайшие кварталы
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) ожидает существенного замедления в ближайшие кварталы экономической активности в еврозоне, куда входят 19 из 27 стран ЕС, заявила глава регулятора Кристин Лагард.
"Мы ожидаем существенного замедления активности в ближайшие кварталы", — сказала она в профильном комитете.
Среди основных причин такой ситуации в еврозоне — высокая инфляция, ухудшение ситуации со спросом на услуги и глобальным спросом, высокая неопределенность, уточнила Лагард.