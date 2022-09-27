МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Китай в последние годы сокращал свою долю в казначейских облигациях США, но не мог их быстро распродать из-за риска резкого обесценивания доллара и существенной потери китайских валютных резервов. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Ифань. Статбюро отчиталось о снижении прибыли крупных промпредприятий Китая

По словам эксперта, стремительное изменение политики ФРС США привело к перебоям в поставках американской валюты и сокращению ликвидности на международном рынке капитала. Такая ситуация, отметил аналитик, поспособствовала укреплению доллара и резкому обесцениванию других валют. Дин Ифань подчеркнул, что юань смог смягчить падение благодаря сохранению контроля над движением капитала.

Эксперт добавил, что Китай постоянно сокращал свою долю в казначейских облигациях США, потому что они больше не являются безопасными, а вероятность дефолта в стране значительно возросла. Кроме того, мягкая денежно-кредитная политика ФРС привела к ситуации, когда держатели облигаций терпят убытки. В итоге, вложения КНР в страну упали ниже триллиона долларов.

"Китай также не может быстро распродать казначейские облигации США, потому что это приведет к резкому обесцениванию доллара и существенной потере валютных резервов Китая. Рациональный подход Китая заключается в постепенном сокращении своих активов в долларах, укреплении валютного сотрудничества с развивающимися экономиками, такими как Россия, и стабилизации валютного сотрудничества для развития торговли и трансграничных инвестиций и, в конечном счете, усиления темпов экономического роста", — подчеркнул Дин Ифань.

Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа восстанавливалась после Второй мировой войны, сообщало в конце предыдущей недели агентство Блумберг со ссылкой на данные Bank of America. Агентство пишет, что на рынки влияет политика Федеральной резервной системы США и других мировых регуляторов, которые отошли от пандемийной политики удержания околонулевых ставок для сохранения своих экономик, что повлияло "на все" — от цен на акции до нефтяных котировок, так как инвесторы готовятся к рецессии.

На прошлой неделе Федрезерв повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. Это уже третье повышение базовой ставки на 75 базисных пунктов — показатель находится на максимуме с 2008 года. ЕЦБ же в начале сентября впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых — с целью достичь среднесрочный целевой показатель инфляции в 2%. По итогам августа годовая инфляция в США составляет 8,3%, а в еврозоне — рекордные 9,1%.