Путин проведет оперативное совещание с членами СБ России на этой неделе
Песков сообщил, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России на этой неделе
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — ответил он на вопрос о о графике президента.
Песков добавил, что в четверг Путин проведет встречу в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ.
По словам пресс-секретаря, другие мероприятия главы государства будут своевременно анонсированы.