МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков оставил без ответа вопрос о плане Финляндии построить забор

"На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — ответил он на вопрос о о графике президента.

Песков добавил, что в четверг Путин проведет встречу в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ.

По словам пресс-секретаря, другие мероприятия главы государства будут своевременно анонсированы.