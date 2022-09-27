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Совет Госдумы перенесли на 28 сентября
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Совет Государственной Думы пройдет в среду 28 сентября после пленарного заседания. Об этом рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. "Совет Думы... ПРАЙМ, 27.09.2022
экономика, новости, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Совет Государственной Думы пройдет в среду 28 сентября после пленарного заседания. Об этом рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
"Совет Думы пройдет завтра, 28 сентября, сразу после пленарного заседания, вместо 29 числа", — заявил он.
Ранее во вторник Госдума приняла ряд законопроектов, а также поправки о трудовых гарантиях мобилизованным гражданам.
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