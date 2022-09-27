МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Совет Государственной Думы пройдет в среду 28 сентября после пленарного заседания. Об этом рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Госдума во втором чтении установила правила buy back акций

"Совет Думы пройдет завтра, 28 сентября, сразу после пленарного заседания, вместо 29 числа", — заявил он.

Ранее во вторник Госдума приняла ряд законопроектов, а также поправки о трудовых гарантиях мобилизованным гражданам.

Читайте также: Госдума одобрила законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных