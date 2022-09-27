МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в августе выросли на 28,8% по сравнению с пересмотренным показателем июля — до 685 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Эксперт объяснил, почему Китай не может быстро распродать госдолг США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 500 тысяч с изначально обнародованного уровня предыдущего месяца в 511 тысяч. Показатель по июлю был пересмотрен до 532 тысяч.По сравнению с августом 2021 года, когда продажи составили 686 тысяч, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 0,1%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.