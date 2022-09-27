МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Законопроект о бюджете на следующий год и плановый период может поступить в Госдуму завтра, после чего Совет палаты направит документ в рассылку, заявил РИА Новости глава комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Минфин готовит новый бюджет, который убережет экономику от разрыва

"До 1 октября должен быть внесен проект бюджета. Я не исключаю, что бюджет будет внесен уже завтра, в связи с чем Совет Думы сможет направить его в рассылку", — ответил парламентарий на вопрос о повестке Совета палаты на среду.