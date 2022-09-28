МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует, что в текущем году среднемесячная зарплата в России увеличится на 11,6%, или более чем на 6600 рублей по сравнению с прошлогодним уровнем, и составит 63 888 рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на подготовленный министерством обновленный прогноз социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы. Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 октября

На 2023 год Минэкономразвития прогнозирует увеличение зарплаты еще на 8,7%, или почти на 6000 рублей — до 69 452 рублей. А в 2024 и 2025 годах показатель, по подсчетам ведомства, повысится до 74 804 и 80 028 рублей соответственно.