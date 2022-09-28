МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы, сообщила пресс-служба кабмина. В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-25 годы

"Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов направлен на рассмотрение в Госдуму. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Как отмечается, документ учитывает социальные обязательства перед россиянами и поручения президента. Проект предусматривает выплаты на адресную поддержку семей с детьми и беременных женщин, финансирование углубленной диспансеризации, бесплатной медпомощи и развития программ реабилитации.

Проект предполагает, что российская экономика в ближайшие годы перейдет к уверенному росту, который превысит два процента к 2024 году.

Доходы бюджета закладываются на уровне:

26,13 триллиона рублей в 2023 году,

27,24 триллиона рублей в 2024 году,

27,98 триллиона рублей в 2025 году.

Расходы составят 29 триллионов рублей в 2023 году, 29,43 триллиона рублей в 2024 году и 29,24 триллиона рублей в 2025 году. Таким образом дефицит бюджета составит в 2023 году 2% ВВП, в 2024 – 1,4% ВВП, в 2025 году – 0,7% ВВП. Основным источником покрытия станут государственные заимствования. В России снизят расходы бюджета на нацпроект по туризму в 2023 году

На реализацию госпрограмм будет направлено 20,64 триллиона рублей, 20,86 триллиона рублей и 20,29 триллиона рублей соответственно.

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