МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский бюджет выдержит присоединение новых территорий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Европе платят высокую цену за недальновидные санкции, заявил Песков

"Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит" — заявил он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос стал предметом "очень серьезной работы", многие вопросы еще предстоит решить.

Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в федеральном бюджете на 2023-2025 годы хватит средств на соцвыплаты гражданам новых регионов в случае их присоединения к России, несмотря на то, что проект сформирован с дефицитом. По ее словам, дополнительными источниками средств могут стать внутренние заимствования, выпуск ОФЗ, а также ФНБ.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о включении в состав России. Согласно результатам, в ДНР вариант "за" выбрали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта бюджета на 2023-2025 годы.