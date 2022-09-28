МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российская экономика выстояла, несмотря на беспрецедентный масштаб санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. ЕБРР улучшил прогноз по сокращению российской экономики в 2022 году

"Введенные против России беспрецедентные по масштабам санкции – а их уже более 11 тысяч – создали целый ряд вызовов. Во-первых, это ограничения для внешнеторговой деятельности: под прямые запреты попала почти четверть нашего экспорта и импорта. Во-вторых, это технологические и транспортные ограничения – запреты на импорт в страну комплектующих, на заходы в порты, автоперевозки, было прекращено техническое обслуживание самолетов", — сказал министр в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.

Он отметил, что в рамках принятых санкций был заблокирован доступ к глобальной финансовой системе – были заморожены государственные и частные активы, запрещены сделки с Центробанком и Минфином, затруднены финансовые транзакции.

"Несмотря на это, российская экономика оказалась устойчива к вызовам", — выразил уверенность министр. В подтверждение своих слов он рассказал о восстановлении потребительского спроса и кредитования компаний, о том, что инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне.

По словам Решетникова, экономика показала такие результаты благодаря трем ключевым причинам. "Первая – сформированный запас прочности за последние годы. На начало 2022 года объем госдолга России был одним из самых низких в мире. Существенно сократилась доля нерезидентов во внутреннем госдолге. На пике – весной 2018-го — эта доля превышала треть: было 35%, сейчас – 18%, и это минимальный уровень с 2015 года", — сообщил глава МЭР. Кроме этого, с 2014 года власти РФ вели работу по диверсификации структуры экспорта. Удалось снизить долю нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета, была запущена национальная платежная инфраструктура.

Вторая причина – запуск плана первоочередных действий по поддержке экономики: были сняты административные барьеры, предоставлены льготные кредиты, повышена гибкость государственного регулирования и созданы условия для импортозамещения, объяснил Решетников.

"Третья причина, почему экономика оказалась устойчивой. На мой взгляд, главная. Была сделана ставка на предпринимательскую инициативу. И это сработало. Собственники, директора компаний имели возможность сконцентрироваться на решении главных задач – искали новых поставщиков, альтернативные рынки сбыта, осваивали новые ниши, перестраивали логистику, развивали импортозамещение", — указал глава Минэкономразвития.

"Вместе с тем мы исходим из того, что санкции будут иметь долгосрочный характер. Поэтому, не сворачивая антикризисную повестку, переходим к системным среднесрочным задачам адаптации экономики", — добавил Решетников.