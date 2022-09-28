МОСКВА 28 сен — ПРАЙМ. ЕВРОКОМИССИЯ РАЗРАБОТАЛА НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ В СВЯЗИ С РЕФЕРЕНДУМАМИ В ДНР, ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ — ГЛАВА ЕК

ГЛАВА ЕК ЗАЯВИЛА, ЧТО НОВЫЕ САНКЦИИ ЕС ЛИШАТ РОССИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 7 МЛРД ЕВРО ДОХОДОВ

ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ГРАЖДАНАМ СТРАН ЕВРОСОЮЗА ЗАНИМАТЬ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В РОССИЙСКИХ ГОСКОМПАНИЯХ

ЕВРОКОМИССИЯ ГОТОВИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ВВОДИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ — ГЛАВА ЕК

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