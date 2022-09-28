МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия справится и с 1,2 тысячей западных санкций, и с еще большим их числом, но надо не просто замещать импортные продукты, но и создавать свои, принципиально новые, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. США уточнили, кто может попасть под вторичные санкции на российскую нефть

"Против нашей стороны объявлено уже более 1200 санкций. Никогда в истории против ни одной страны в мире не было такого количества санкций. Мы справимся с этими 1200. Добавят еще что-то — мы справимся и с ними", — сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.

"Но это вызовы, когда нам надо не просто обеспечить устойчивость к санкциям, не просто сделать импортозамещение. Нам надо создавать принципиально новое. Надо создавать свое", — подчеркнул Кириенко.

Поэтому, по его словам, нынешнее время — "это время настоящего патриотизма, время командной работы".