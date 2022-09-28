Кириенко заявил, что Россия справится с действующими 1200 санкциями
Кириенко заявил, что Россия справится с действующими 1200 санкциями и с большим их числом
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия справится и с 1,2 тысячей западных санкций, и с еще большим их числом, но надо не просто замещать импортные продукты, но и создавать свои, принципиально новые, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Против нашей стороны объявлено уже более 1200 санкций. Никогда в истории против ни одной страны в мире не было такого количества санкций. Мы справимся с этими 1200. Добавят еще что-то — мы справимся и с ними", — сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.
"Но это вызовы, когда нам надо не просто обеспечить устойчивость к санкциям, не просто сделать импортозамещение. Нам надо создавать принципиально новое. Надо создавать свое", — подчеркнул Кириенко.
Поэтому, по его словам, нынешнее время — "это время настоящего патриотизма, время командной работы".