АСТАНА, 29 сен — ПРАЙМ. Астана и Москва обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев и грузовиков с товарами и продовольствием на госгранице из-за скопления людей и транспорта на въезде в Казахстан, сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин. Beeline Казахстан прекратит трансляцию 15 российских телеканалов в октябре

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В этот же в МВД Казахстана пояснили, что порядка 98 тысяч граждан России въехали в республику с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян.

"Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор", — сказал Жумангарин журналистам в кулуарах парламента в четверг.

По его мнению, "это надо делать сегодня, максимум — завтра".