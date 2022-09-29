МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о визите Владимира Путина в Астану. По словам Пескова, что пока рано задавать вопросы о поездке, планы не менялись.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия — Центральная Азия".

"Пока еще рано такие вопросы задавать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента визит в Астану в октябре.

Отвечая на дополнительный вопрос, не поменялись ли планы по этой поездке, пресс-секретарь президента ответил, что нет.

"Нет, никакие планы не менялись. Пока просто мы анонсируем в определенны сроки. Нет, планы не менялись", — сказал он.