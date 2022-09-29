МАДРИД, 29 сен — ПРАЙМ. Благодаря падению цен на электроэнергию и топливо годовая инфляция в Испании снизилась до 9% в сентябре по сравнению с 10,5% в августе, свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE). Инфляция в России в годовом выражении на 26 сентября замедлилась до 13,71%

"Эта эволюция в основном связана с падением цен на электроэнергию, которые выросли в сентябре 2021 года. Также оказывает влияние, хотя и в меньшей степени, падение цен на топливо по сравнению с ростом в предыдущем году, а также падение цен на транспорт", — говорится в докладе INE распространенном в четверг.

По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4%.