МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Уровень экспорта Украины по сравнению с показателями 2021 года сократился почти вдвое, сообщил в четверг замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. Украина получила 500 миллионов евро безвозвратной помощи от ЕС

"В целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину", — приводит слова Качки издание УНН.

"Если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне 6 миллиардов долларов и более, то сейчас мы выходим на уровень 3,4 миллиарда долларов – примерно такой будет результат по сентябрю", — сказал он.

По словам чиновника, больше всего сократился экспорт в государства Северной Африки и Азии, его восстановление происходит только в рамках зерновой инициативы. Также он отметил, что полностью прекращена торговля с Россией и Белоруссией. "А сейчас для того, чтобы усилить санкционное давление и одновременно обеспечить правовые основания для украинских компаний, которые имели контрактные обязательства, мы также ввели запрет на экспорт", — добавил он.

Кабинет министров Украины 27 сентября принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране.