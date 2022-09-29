БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. В ЕС планируют выплатить первую часть из пятимиллиардного транша макрофинансовой помощи Украине в октябре, сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем последние события на Украине, включая поставки энергии, экспорт зерна, интеграцию Украины в единый рынок ЕС. Завершаем работу над следующей пятимиллиардной частью макрофинансовой помощи в общем размере девять миллиардов евро: выплата первой части в октябре", — написал Домбровскис.

Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".

Совет ЕС 20 сентября официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро.