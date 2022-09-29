МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Борьба Запада с ШОС и БРИКС обостряется на фоне стремления России и Китая объединить Евразийское пространство, заявил исполняющий обязанности директора Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. Россия поспособствует вступлению Белоруссии в ШОС

"Сегодня обостряется борьба между коллективным Западом и организациями, в которые вовлечены Россия и Китай. Эта борьба принимает активный и агрессивный характер", — заявил он в ходе круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС, организованного дискуссионным клубом "Валдай".

Бабаев считает, что Запад взял курс на сдерживание устремлений России и Китая объединить Евразийское пространство на основе принципов равноправия и инклюзивности.

"Южная и Юго-Восточная Азия станут в самое ближайшее время точками этого противостояния", — отметил эксперт.