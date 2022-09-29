МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля. "Турецкий поток" лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза

"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран позитивно оценили взаимодействие в энергетической отрасли. "В частности, отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей, существенный прирост товарооборота. Дана позитивная оценка взаимодействию в энергетической отрасли — в рамках реализации контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС "Аккую". Акцентирована заинтересованность в практической реализации договорённостей, достигнутых на встречах Президентов России и Турции в Сочи и Самарканде", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки.

"Была выражена признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договорённостей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом обращено внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили конфликт на Украине и прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области референдумы.