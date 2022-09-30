МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство Японии утвердило список из 89 товаров, которые будут запрещены для экспорта в Россию, така как "связаны с химическим оружием", сообщили в пресс-службе Министерства экономики, торговли и промышленности страны. В Японии разработали реактор АЭС на основе уроков Фукусимы

В понедельник министерство сообщило, что Япония расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, связанных с химическим оружием.

Кроме того, власти запретили поставлять России высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумные насосы, оборудование для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование.

Отмечается, что мера начнет действовать с 7 октября.