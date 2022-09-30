БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с частичной мобилизацией из России граждане также могут представлять угрозу безопасности стран Евросоюза, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Выплаты мобилизованным начислят вскоре после прибытия в часть

"Тот факт, что вы не хотите отправиться на Украину и воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза", — сказала она.

Еврочиновница представила обновленные инструкции странам союза по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.

Йоханссон добавила, что те, кто собираются надолго остаться в ЕС, не должны подавать на краткосрочные визы, а сразу запрашивать разрешение на длительное нахождение в стране.

"Проблема запроса на получение убежища в новых инструкциях не затрагивается. Каждый подавший (запрос на убежище — ред.) имеет право на то, чтобы его досье было рассмотрено национальными властями ЕС. Убежище может быть предоставлено тем, кто скрывается от участия в войне, но только на индивидуальной основе", — пояснила еврокомиссар.