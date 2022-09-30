РИМ, 30 сен — ПРАЙМ. Рост инфляции увеличил годовые затраты средней итальянской семьи на 2734 евро, из которых только расходы на продовольствие выросли на 657 евро, заявила Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons, комментируя последние данные о росте инфляции в стране. Цены товаров "потребительской корзины" в Италии достигли рекорда 1983 года

В пятницу Национальный институт статистики (Istat) сообщает, что уровень инфляции в сентябре увеличился в Италии на 8,9% в годовом исчислении.

"Мы столкнулись с беспрецедентным экономическим цунами, и рост розничных цен, к сожалению, в ближайшие недели ухудшится", — заявил президент Codacons Карло Риенци.

Он указал на риск "вертикального обвала потребления домохозяйств" в последние месяцы 2022 года, который окажет каскадный эффект на экономику.

"По этой причине мы просим новое правительство немедленно распорядиться о снижении НДС на продукты питания, которые в сентябре зафиксировал резкий скачок в 11,8% с последствиями в 657 евро на семью и на предметы первой необходимости, чтобы облегчить расходы домохозяйств и сдержать катастрофические последствия инфляции", — заключил Риенци.

По последним оценкам государственного Управления по регулированию энергии, сетей и окружающей среды (Arera), затраты итальянцев на электроэнергию в последнем квартале года вырастут на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на свет в среднем 1322 евро. Что касается газа, что официальные прогнозы Arera поступят в начале октября. Различные ассоциации посчитали, что в первые девять месяцев семьи потратили 1500 евро, а с октября могут вырасти на 300 евро в месяц.

В начале сентября ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что каждый второй итальянец сократил объем приобретаемого в магазинах продовольствия.