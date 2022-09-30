МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против России, внесла в список еще 43 человека.

В частности, в санкционный список попали члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, члены семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.

 

 