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https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838319079.html
Канада расширила антироссийские санкции
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Канада расширила санкции против России, внесла в список еще 43 человека. В частности, в санкционный список попали члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, члены... ПРАЙМ, 30.09.2022
экономика, новости, канада, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против России, внесла в список еще 43 человека.
В частности, в санкционный список попали члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, члены семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.