МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании американского правительства, который включает 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Белого дома. Байден назвал "преднамеренную диверсию" причиной прорыва "Северного потока"

"Президент подписал закон "Акт о продолжении ассигнований и финансировании поддержки Украины в 2023", который обеспечит средства федеральным агентствам в рамках 2023 фискального года до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и активностей федерального правительства и финансирования поддержки для решения ситуации на Украине", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу проект закона был принят конгрессом. Он нацелен, в частности, на выделение 12,4 миллиарда помощи Украине, включая экономические инструменты поддержания работы правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе.

Финансовый год в Соединенных Штатах начинается 1 октября.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. В ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.