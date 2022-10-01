АСТАНА, 1 окт — ПРАЙМ. Отдельные полосы для беспрепятственного проезда казахстанцев и грузового автотранспорта были открыты некоторых участках государственной границы Казахстана и России. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на директора пограничной службы страны Ерлана Алдажуманова. Казахстан обсудил с "Лукойлом" совместную разработку месторождений

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел в субботу совещание по актуальным вопросам миграции, также сообщила пресс-служба.

"Заместитель председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев", — сказано в сообщении. Алдажуманов добавил, что проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет.

Смаилов, в свою очередь, отметил, что на некоторых пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди. "Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения", — цитирует пресс-служба слова премьера. При этом он подчеркнул, что следует принять меры по расширению наиболее загруженных пограничных пунктов пропуска для ускорения проезда грузового и легкового транспорта.