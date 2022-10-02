МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Правительство Австралии расширит санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 граждан, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, отмечается в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг. Эксперт назвал последствия отказа от российских энергоресурсов для Европы

"Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников… Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента (РФ Владимира) Путина и тех, кто выполняет его приказы", — говорится в заявлении главы МИД, опубликованном на ее официальном сайте.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.